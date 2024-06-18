ПОПУЛЯРИЗУЙ МИСТЕЦТВО РАЗОМ З “КОЗАЦЬКИМ КРАЄМ”!

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***У якості заставки – робота вишивальниці Олександри СЕРГІЄНКО, виконана на основі малюнка художника Андрія ЄРМОЛЕНКА,