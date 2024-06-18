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ПОПУЛЯРИЗУЙ МИСТЕЦТВО РАЗОМ З “КОЗАЦЬКИМ КРАЄМ”!

Дата: 18.06.2024
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І в мирний час, і в часі війни “Козацький край” приділяє максимум уваги висвітленню діяльності митців: художників, скульпторів, співаків, музикантів, гончарів, різбярів тощо…

Серед ваших друзів є унікальний талант, про який мало хто знає? Цікавить БЕЗКОШТОВНА популяризація на читацьку аудиторію понад 10 тисяч підписників?

Пишіть у приватні повідомлення фейсбук-сторінки “Козацького краю”: https://www.facebook.com/cossacklandua і про вас чи ваших друзів дізнається Україна.

***У якості заставки – робота вишивальниці Олександри СЕРГІЄНКО, виконана на основі малюнка художника Андрія ЄРМОЛЕНКА,

 

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