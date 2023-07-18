У Шевченкові Моринці повертається “Ше.Fest”

Фестиваль Тараса Шевченка “Ше.Fest” виник у 2014 році як елемент національного опору, тому і в гарячому 2023 році він точно має нас об’єднати!
У цьому впевнені організатори фестивалю, про який пише “Козацький край”.
Вже озвучено перші імена майбутніх учасників, які прибудуть на ”Ше.Fest” 26-27 серпня. Це відомий кіноактор і співак, а нині воїн ЗСУ Дмитро Лінартович, казкар Сашко Лірник, поет, кобзар і блогер Віталій Кобзар та інші. Фестиваль пройде під гаслом “Шевченко чинить опір!” Ще до майбутнього збору донатів для ЗСУ на фестивалі, організатори заходу “засвітили” вже зроблене для фронту – зокрема, фото снарядів з написами “Оркам від Григоровича!”, які полетять на голови окупантів.
“Шевченко, хоч і не входить до лав ЗСУ, але опір чинить потужно. Зокрема і з допомогою третини нашого оргкомітету, включно з очільником проєкту Дмитром Колошею, що зараз у пікселі боронять Україну, – говорять організатори події. – Ми ж мусимо зробити все можливе, щоб зміцнити військо донатами, а націю – правдивою культурою та українським мистецтвом. Отже, офіційно повідомляємо, що Ше.Fest 2023 (ШеФест) відбудеться!
Вперше в історії Ше.Fest ми відмовляємось від великої розважальної частини фестивалю і здійснюємо своєрідне паломництво у місце сили – Шевченкову землю, яка надає наснагу для Перемоги.