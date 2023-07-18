У Шевченкові Моринці повертається “Ше.Fest”

Вже озвучено перші імена майбутніх учасників, які прибудуть на ”Ше.Fest” 26-27 серпня. Це відомий кіноактор і співак, а нині воїн ЗСУ Дмитро Лінартович, казкар Сашко Лірник, поет, кобзар і блогер Віталій Кобзар та інші. Фестиваль пройде під гаслом “Шевченко чинить опір!” Ще до майбутнього збору донатів для ЗСУ на фестивалі, організатори заходу “засвітили” вже зроблене для фронту – зокрема, фото снарядів з написами “Оркам від Григоровича!”, які полетять на голови окупантів.