Полонений найманець бандформування “Вагнер” відмовився від обміну і перейшов на бік РДК, щоб воювати проти Путіна

Один з полонених найманців бандформувань ПВК Вагнера Владислав Ізмайлов відмовився повертатися в Росію і став бійцем Російського добровольчого корпусу (РДК), який веде збройну боротьбу проти режиму Володимира Путіна.

Як розповіли в Telegram РДК, командир Денис WhiteRex був присутній на процедурі обміну полоненими.

“Всім солдатам була запропонована можливість добровільно вступити до лав Російського добровольчого корпусу”, — наголошується в повідомленні.

При цьому один з полонених, Владислав Ізмайлов, який раніше воював у лавах ПВК “Вагнера”, від обміну відмовився і виявив бажання стати бійцем РДК. Після відповідних перевірок Ізмайлов зможе продовжити службу в лавах РДК, зазначили російські ополченці.

“Враховуючи указ міністра оборони РФ, ми пропонуємо всім бійцям ПВК “Вагнера” та іншим приватним воєнізованим формуванням, які готові боротися за нову Росію проти кривавої зграї Путіна, наслідувати приклад Владислава!”,- додали в РДК.

Ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин підтвердив, що один з його найманців відмовився від обміну полоненими і перейшов на бік РДК.

“Дійсно, Владислав Ізмайлов прибув до ПВК “Вагнер” з Самарської колонії і в листопаді місяці потрапив у полон”, — сказав він.

Нагадаємо: днями стало відомо про те, що російський військовий пілот Дмитро Мішов нелегально перетнув кордон і здався Міграційній службі Литви. Офіцер-вертолітник заявив, що не бажає виконувати злочинні накази путіна, бути окупантом і вбивати українців.

Джерело: Главред