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З росії втік військовий пілот, який не захотів вбивати українців

Дата: 10.06.2023
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Зразу після перетину кордону 26-річний лейтенант-вертольотчик Мішов здався міграційній службі Литви

Військовий РФ, 26-літній лейтенант Дмитро Мішов, який був штурманом-оператором бойового вертольота, втік з Росії, бо не хотів вбивати українців. Про це він розповів у інтерв’ю російській службі BBC.

За словами військового, він не хотів воювати проти України, адже «українці йому не вороги».

«Бути співучасником злочину я відмовляюсь. Якби мене таки змусили воювати і посадили на бойовий вертоліт, мені довелося б, у зв’язку зі своєю роботою, вбивати. Я б забрав кілька десятків життів, швидше за все, і я цього не хотів би, бо українці мені не вороги», – зазначив російський офіцер, який емігрував до Литви.

Як пояснює росіянин, військові мають захищати свою країну, а не бути співучасниками злочину.

«Я військовий, я маю захищати свою країну від агресії. Я не маю брати участі, не маю бути співучасником злочину. Чомусь нам так і не пояснили, через що ця війна почалася. Чому ми маємо нападати на українців та вбивати їх, знищувати міста? Ніхто цього не пояснив. І у половини українців, скажімо, родичі в Росії. Не зовсім зрозуміло, навіщо нам треба їх вбивати. Я думаю, що це все робиться тільки для збереження влади однієї людини, конкретної, Путіна. Він у такий спосіб вирішив просто зміцнити свою владу. Подумав, що то гарна ідея», – сказав Мішов.

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