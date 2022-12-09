Художник Юрій Журавель створив потужний патріотичний календар-галерею “Знай наших” на 2023 рік

Свою роботу художник опублікував на власній фейсбук-сторінці, передає “Еспресо.Захід”.

“ЗСУ! Зі святом вас! Рідненькі! В такий день не можу втриматись, щоб не показати вам обкладинку календаря-галереї ЗНАЙ НАШИХ на 2023 рік. Обличчя і цитати сучасних героїв України будуть поруч з портретами князів, гетьманів, воєвод, науковців і творців минувшини. Календар вже у друкарні і ми кожного дня тримаємо кулачки, щоб ніщо не завадило його створенню”, – написав у День ЗСУ Журавель.

Від “Козацького краю”: у календарі можна буде бачити портрети українців, які відзачилися звершеннями на користь України як у бою, так і в мирній справі. Зокрема, жителі Черкащини впізнають серед зображених у календарі як майора ЗСУ Андрія Кизила (позивний “Орел”) з Умані, який 23-річним загинув у бою поблизу Авдіївки у січні 2017 року, так і відомого в області підприємця, гендиректора агрохолдингу “Нібулон” та віцепрезидента Української зернової асоціації Олексія Вадатурського, якого у віці 74 років російські терористи цілеспрямовано вбили у Миколаєві в липні 2022 року, якраз напередодні підписання “зернових угод”…