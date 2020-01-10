Українські силовики піймали на Чонгарі бойовика так званої “Самооборони Криму”

Українські поліцейські та прикордонники на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом затримали учасника незаконного збройного формування “Самооборона Крыма”

Джерело: пресслужба прокуратури АР Крим

Деталі: У середу, 8 січня 2020 року, працівниками Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі та Державної прикордонної служби України на контрольно-пропускному пункті “Чонгар” при спробі перетину адміністративної межі з тимчасово окупованою територією півострова Крим був виявлений раніше розшукуваний учасник незаконного збройного формування “Самооборона Крыма”.

Наступного дня Херсонський міський суд задовольнив клопотання прокуратури та обрав вказаній особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Що було раніше: 15 березня 2019 року під процесуальним керівництвом прокуратури автономії “самооборонівцю” повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 260 КК України, а саме участь в 2014 році у незаконному збройному формуванні “Самооборона Крыма”.

Українська правда