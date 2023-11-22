В американському фільмі про Едіт Піаф її голос відтворить український стартап

Warner Music Group досягла згоди зі спадкоємцями Едіт Піаф щодо розробки біографічного фільму «Едіт». Компанія називає його «першим анімаційним байопіком про музиканта, створеного за допомогою штучного інтелекту».

Особливістю кінокартини стане використання ШІ, навченого піснями та візуальними матеріалами легендарної французької співачки, щоб відтворити її голос і образ, повідомляє «Слух».

Технологію розробив український стартап Respeecher, відомий зокрема тим, що створив голос юного Люка Скайвокера для серіалу «Мандалорець» (2 сезон) та Дарта Вейдера для серіалу про Обі-Вана Кенобі від Disney.

«Анімація подарує сучасний погляд на історію Едіт Піаф, а включення архівних відеоматеріалів, телевізійних виступів, особистих кадрів та інтерв’ю на телебаченні надасть глядачам автентичний погляд на значущі моменти її життя», – заявили у Warner Music Group.

Спадкоємці Едіт Піаф відзначили, що знову почути голос співачки було незабутнім досвідом і похвалили технології ШІ, які «зробили так, ніби ми знову опинилися з нею в кімнаті».

Події стрічки відбуватимуться в Парижі та Нью-Йорку в період з 1920-х по 1960-ті роки. У картині використають оригінальні пісні Едіт Піаф, зокрема хіти La Vie en rose та Non та Je Ne Regrette Rien. Режисеркою стане Джулі Вей, авторка документальних фільмів про Стінга, Стіві Вандера та Донну Саммер.

Творці фільму розповіли, що часто запитували себе: «Якби Едіт все ще була з нами, які меседжі вона хотіла б донести молодим людям?», – цитує Variety.

Нагадаємо, попередній байопік про Едіт Піаф «Життя у рожевому світлі» приніс чимало нагород своїм творцям. Зокрема француженка Маріон Котіяр стала другою акторкою , яка отримала «Оскар» за неангломовний фільм. До неї це вдалось лише Софі Лорен.

https://zaxid.net/news/