Клініка, очолювана лікарем з Корсуня, врятувала життя тисячам поранених бійців

«Справжнє людське щастя бачити живим героя на ногах, з яким в думках колись попрощався…», – так підписав це фото у себе на фейсбук-сторінці Сергій Риженко, уродженець Корсуня-Шевченківського на Черкащині, очільник знаменитої клініки ім.Мечникова у Дніпрі, пише “Козацький край”.

«Впізнати після поранення неможливо, відновився майже на 90 відсотків», – зазначив під фото головлікар.

Ще 25 квітня цього року Тарас потрапив під щільний мінометний обстріл, рятуючи підлеглого побратима, сам отримав важке поранення кульшового суглобу, втратив багато крові. На межі життя та смерті був доставлений в Мечникова. Кілька складних операцій, десятки ревізій, які провів завідувач Центром ортопедії та травматології Олександр Губарик, дали позитивний результат. Зараз Тарас на реабілітації в Києві. Він відомий військовий волонтер, який не може дочекатися повернення на фронт. За нагоди заїхав до клініки й обіймав лікаря як брата, дякуючи за врятовану ногу, на якій сотні швів та шрамів…

Інший лікар, Ярослав Медведик, у коментарі дещо деталізував зроблене клінікою, яку очолює уродженець Черкащини: «Більше 20 тисяч врятованих життів, тільки за півтора року цієї страхітливої війни, розв’язаної рашистами. Кожного дня можна зустріти хлопців з усмішками на вустах, які перед поверненням на передову приходять подякувати всьому медичному персоналу за врятоване і подароване їм життя. Переповнює радістю і гордістю, що саме ми, саме в стінах лікарні Мечникова, ми зробили все, чисті перед совістю і Богом, і перед нашими Героями, яких ми знову бачимо живими і усміхненими!»