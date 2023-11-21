Невтомні Українські Волонтери з Канади: Фундація “Maple Hope”

Було б несправедливо не познайомити читачів «Козацького краю» з друзями нашої редакції, які вже не раз сприяли в організації допомоги військовим: бронежилети для бійців Черкаської тероборони, «Мавік» для Третьої окремої штурмової бригади, унікальне медобладнання для Першого добровольчого мобільного шпиталя ім. Миколи Пирогова…

Фундація “Maple Hope” (в перекладі “Кленова Надія”) виникла у канадському місті Ванкувер на тлі глобального українського волонтерського руху під час революції Гідності у 2014 році. Команда – українські емігранти четвертої хвилі, які познайомились під час маршів солідарності, так званих місцевих “Євромайданів”.

Фонд розпочинав свою діяльність з проєктів на підтримку української молоді та ветеранів АТО, перші ініціативи Фонду включали «Молодь Майдану», програму лідерства для дітей Небесної Сотні та молодих людей, які постраждали під час участі на Майдані.

Також Фонд впровадив проєкт «Я повернувся», який зосереджувався на наданні психологічної реабілітації для ветеранів та коучинг психологів, які вперше стикаються з викликом надання психологічної підтримки в умовах війни.

Після початку повномасштабного вторгнення команда Maple Hope зосередилася на нагальних потребах в Україні. Це було надання нелетальної допомоги для українських військових – передачі бронежилетів, касок, дронів та турнікетів. Також фонд зібрав окрему команду по наданні медичної допомогу українським шпиталям. З березня 2022 року фонд щомісяця відправляє сотні кілограм медичної допомоги, а також здійснює додаткові проєкти з передачі критично-необхідного та інноваційного медичного обладнання. Станом на сьогодні, Maple Hope передали медичну допомогу на суму понад 11 мільйонів канадських доларів (286,700,000 гривень).

Важливою віхою стала медична місія MOVES у травні 2023 року, під час якої Maple Hope у співпраці з канадською компанією Thornhill Medical та завдяки пожертві уряду Канади успішно доставила в Україну системи MOVES® SLC™. Це медичне обладнання – єдина в світі мікроінтегрована портативна система життєзабезпечення, яка містить в собі більшу частину лікування та моніторингу, що відбувається у реанімаційному відділенні лікарні. Унікальна система була спеціально розроблена для надання невідкладної медичної допомоги пораненим в бойових умовах. Станом на травень 2022 року в Україні була лише одна така система. Сьогодні, завдяки команді Maple Hope, таких систем налічується 31 та очікується більше.

Після 9 років невтомної праці, волонтери Maple Hope продовжують стояти пліч о пліч з Україною, реагуючи на щоденні запити та потреби та залишаючись непохитними у своїй місії нести надію та наближати перемогу над агресором.