HIMARS, зенітні ракети, протитанкові комплекси, снаряди і мільйони патронів: Пентагон повідомив про новий пакет військової допомоги Україні

Міністерство оборони США деталізувало вміст нового пакета військової допомоги Україні на суму 100 мільйонів доларів.

Джерело: ”Європейська правда” з посиланням на сайт Пентагону

Деталі: Згідно з повідомленням, до пакета допомоги увійшли одна реактивна систем залпового вогню HIMARS і додаткові боєприпаси до неї, зенітні ракети Stinger, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові ракети TOW, протитанкові комплекси Javelin та AT-4.

Також Україна отримає понад три мільйони патронів для стрілецької зброї, боєприпаси для знешкодження перешкод, зимове спорядження та запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Востаннє Сполучені Штати оголошували про відправлення в Україну чергового пакета військової допомоги на початку листопада. Тоді йшлось про відправлення озброєння на суму 125 мільйонів доларів та замовлення на додаткові 300 мільйонів доларів.

Адміністрація Джо Байдена все ще має близько п’яти мільярдів доларів із затвердженого минулого року Конгресом бюджету на надання військової допомоги з американських запасів.

Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України.

Лідери Конгресу США сподіваються до Різдва мобілізувати голоси для додаткової військової допомоги для України та Ізраїлю, а також для вдосконалення імміграційної системи.