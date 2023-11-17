﻿

Президент оприлюднив фото морської піхоти ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Дата: 17.11.2023
Автор:

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив у  соцмережах фото українських захисників, зроблені на лівому березі Херсонської області.

“Лівобережжя Херсонщини. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість”, – написав Володимир Зеленський.

Передісторія:

  • 8 листопада аналітики повідомляли про перекидання українськими військовими бронетехніки на лівий берег Херсонщини.
  • 13 листопада вони повідомили, що українські війська трохи просунулися на лівому березі Дніпра Херсонщини.
  • Зранку 17 листопада морська піхота підтвердила закріплення Сил оборони на кількох плацдармах на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку.
  • Генштаб повідомив, що одна з цілей Збройних сил України на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку – відтіснити ворога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 10 від жовтень 2023

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2023’.Вільне Козацтво Холодного Яру