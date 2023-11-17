Президент оприлюднив фото морської піхоти ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив у соцмережах фото українських захисників, зроблені на лівому березі Херсонської області.

“Лівобережжя Херсонщини. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість”, – написав Володимир Зеленський.

Передісторія:

8 листопада аналітики повідомляли про перекидання українськими військовими бронетехніки на лівий берег Херсонщини.

13 листопада вони повідомили, що українські війська трохи просунулися на лівому березі Дніпра Херсонщини.

Зранку 17 листопада морська піхота підтвердила закріплення Сил оборони на кількох плацдармах на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку.

Генштаб повідомив, що одна з цілей Збройних сил України на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку – відтіснити ворога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення.