Президент оприлюднив фото морської піхоти ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив у соцмережах фото українських захисників, зроблені на лівому березі Херсонської області.
“Лівобережжя Херсонщини. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість”, – написав Володимир Зеленський.
Передісторія:
- 8 листопада аналітики повідомляли про перекидання українськими військовими бронетехніки на лівий берег Херсонщини.
- 13 листопада вони повідомили, що українські війська трохи просунулися на лівому березі Дніпра Херсонщини.
- Зранку 17 листопада морська піхота підтвердила закріплення Сил оборони на кількох плацдармах на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку.
- Генштаб повідомив, що одна з цілей Збройних сил України на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку – відтіснити ворога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення.