Епоха російського впливу закінчилася – росію вигнали з Виконавчої ради ЮНЕСКО

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури вперше не обрала Росію до складу одного зі своїх основних органів – Виконавчої ради.

Джерело: “Європейська правда“ з посиланням на президента Володимира Зеленського у Twitter (X)

Деталі: Як повідомив український президент, Росію вперше в історії “вигнали зі складу Виконавчої ради ЮНЕСКО”.

“Епоха російського впливу закінчилася, і це справедливо. Російським терористам не місце на чолі важливих міжнародних організацій. Міжнародна роль Росії далі буде тільки слабшати”, – додав він.

Виконавча рада ЮНЕСКО – один із трьох ключових органів Організації (поруч із Генеральною конференцією та Секретаріатом), який керує її бюджетною та програмною діяльністю.

Рада налічує 58 членів, яких обирає Генеральна конференція – дорадчий орган, до складу якого входять усі члени ЮНЕСКО. Члени Виконавчої ради обираються за квотним принципом, причому квоти виділяються для кожного регіону, за відносною більшістю голосів.

Росія входила до групи ІІ “Східна Європа”, від якої обрали Сербію (137 голосів), Албанію (134), Словаччину (117) та Чехію (99).

Нагадаємо, минулого тижня представника Росії вперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН: він програв представникові Румунії, колишньому міністру закордонних справ Богдану Ауреску.