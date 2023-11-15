Українські війська просунулися вперед на лівобережжі Херсонщини та під Вербовим у Запорізькій області

14 листопада українські війська просунулися на лівому березі Херсонської області та на північний захід від Вербового у Запорізькій області.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: 14 листопада українські війська продовжили бойові дії на східному (лівому) березі Херсонської області та підтвердили наступ.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 13 листопада, видно, що українські війська просунулися до Кринок (30 км на північний схід від Херсонської області, 2 км від річки Дніпро та приблизно 3,6 км на північ від траси Е-58).

На заході Запорізької області українські війська 14 листопада також провели наступальні дії та підтвердили наступ.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 листопада, показують, що українські війська просувалися на північний захід від Вербового (10 км на схід від Роботиного).

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області).

Декілька російських джерел стверджували, що російські сили відбили українські атаки поблизу Роботиного, Новофедорівки (15 км на північний схід від Роботиного) та на північ і північний захід від Вербового.

Українська правда