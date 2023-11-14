Українські стартапи запрошено до участі в престижній британській конференції Bett UK 2024

24-26 січня у Лондоні відбудеться найбільша у Великій Британії подія у сфері освітніх технологій — Bett UK 2024. Цьогоріч за ініціативи Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Україна вперше візьме участь у цьому заході.

Bett UK — це можливість презентувати ваші інноваційні рішення міжнародній спільноті та налагодити зв’язки і співпрацю з професіоналами EdTech на глобальному рівні. Понад 30 тисяч освітян та інноваторів із понад 123 країн протягом трьох днів обмінюватимуться новими розробками EdTech-контенту та знайомитимуться з новими продуктами від понад 600 компаній-учасників.

Українські стартапи зможуть позмагатися за право вперше представляти Україну в складі національної делегації на Bett UK 2024. Міністерство освіти і науки України разом з Мінцифрою, Українським фондом стартапів, Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту та акселератором YEP організовують конкурсний добір на участь у конференції.

Основні вимоги до проєктів:

EdTech-стартап, що перебуває на стадії Seed або Series A. Має traction, клієнтів та залучені інвестиції. Зареєстрований та здійснює діяльність в Україні, позиціонується як український (про це має бути зазначено на сайті та на всіх загальнодоступних публічних ресурсах типу Crunchbase); Готовий покрити витрати на проїзд до місця конференції та проживання під час її проведення.

Організатори делегації забезпечать квитки для одного-двох представників від стартапу, що передбачає участь у програмі Bett UK 2024 та стенд для 8 українських стартапів, а також участь відібраних команд в активностях делегації, зустрічах з інвестиційними фондами, представниками влади, акселераторами, інкубаторами та іншими організаціями у сфері технологій. Покриття travel та accommodation cost для учасників делегації не передбачено.

Детальніше про програму конференції.

Податися на участь у конкурсі можна до 20 листопада за покликанням.

Добір відбуватиметься за таким алгоритмом:

Заповнення заявки про продукт / послугу. Перевірка на відповідність умовам конкурсу. Участь у пітчі та презентація стартапу перед журі. Відбір 8 команд за результатами оцінювання членами журі та запрошення до української делегації на Bett UK 2024.

Мова заповнення заявки та презентації — англійська. Заявка буде розміщена в особистому кабінеті порталу Українського фонду стартапів в розділі «Програми партнерів».

Долучайтеся!