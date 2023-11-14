Німеччина заявила про збільшення військової допомоги Україні

Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок розвіяла сподівання президента РФ Володимира Путіна на зменшення підтримки України з боку Євросоююзу.
Джерело: “Європейська правда” з посиланням на Tagesspiegel
Деталі: “Путін занадто рано радіє, зважаючи на драматичну ситуацію в усьому світі. Тому що ми не тільки продовжимо нашу підтримку України – ми продовжимо її розширювати і збільшувати”, – підкреслила Бербок.
Вона оголосила про значне збільшення підтримки України.
“Наша підтримка буде значно розширена, особливо в наступному році”, – сказала німецька міністерка.
Бербок не надала жодних подробиць щодо цих планів.
Говорячи про найближчі тижні і місяці, вона згадала про так званий зимовий оборонний щит, який включає постачання Україні ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot і електрогенераторів.
Нагадаємо:
- За даними видання Bild, у бюджет Німеччини на 2024 рік включать додаткові 4 млрд євро на військову допомогу Україні.
- Ці наміри 13 листопада опосередковано підтвердив глава німецького Міноборони Борис Пісторіус, який анонсував “сильний сигнал” для України.