На Запорізькому напрямку нацгвардійці взяли в полон чотирьох окупантів

Бійці 3-ї бригади оперативного призначення “Спартан” (НГУ) на Запорізькому напрямку поповнили обмінний фонд чотирма полоненими військовослужбовцями РФ.

Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України

Зазначається, що це результат однієї зі спроб противника відновити втрачені позиції на Запорізькому напрямку.

Вилучені документи свідчать, що троє загарбників – зі 136-ї окремої мотострілецької бригади РФ, та ще один – з 1430-го мотострілецького полку територіальних військ Російської Федерації. Двоє з полонених — контрактники.

В НГУ зазначають, що полонені говорили завченими фразами, мовляв, прибули в Україну, нібито захищати мирне населення від “нацистів” та звільняти “свої” землі. Водночас намагалися переконати українських захисників, що вони служать менше, ніж рік, і за цей час не отримали належної бойової підготовки та не воювали, що підрозділи морально розкладаються та не мають мотивації виконувати штурмові дії.