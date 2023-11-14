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До кінця року Україна отримає додатковий дивізіон потужних зенітно-ракетних комплексів IRIS-Т

Дата: 14.11.2023
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Німеччина до кінця року відправить Україні ще дві системи IRIS-Т -це надзвичайно потужна річ, яка посилить українську протиповітряну оборону взимку.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передають Патріоти України.

 ”Додаткові системи IRIS-Т до кінця року будуть поставлені. І це доволі гарна для нас інформація. IRIS-Т – найновіші комплекси, які є в ЗСУ на озброєнні, і які Німеччина виготовляє для України”, – сказав Ігнат.

Він також зазначив, попри те, що ці системи не можуть працювати проти балістики, вони є повноцінними й дуже потужними комплексами.

“Тобто два підрозділи із радаром, командним пунктом та пусковими установками, які йдуть у складі зенітно-ракетного підрозділу. Як кажуть на Заході – батарея, а у нас – дивізіон. І це власне такі два підрозділи посилять той чи інший напрямок. Це надзвичайно потужна річ”, – наголосив Юрій Ігнат.

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