Росіяни “смикаються” і готуються до відступу на Херсонщині? “Міноборони” росії заплуталося у повідомленнях

Сьогодні, 13 листопада, російські держінформагенства опублікували інформацію про «перегрупування» групи «Дніпро» армії РФ на «вигідніші позиції на схід від Дніпра». За кілька хвилин новину «анулювали». Про це повідомило міноборони РФ.

«Оцінивши ситуацію, що склалася, командування угруповання «Дніпро» вирішило перекинути війська на більш вигідні позиції на схід від Дніпра. Після перегрупування «Дніпро» звільнить частину сил, які будуть задіяні для наступу», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають росЗМІ, через кілька хвилин пост було видалено, і з’явилося повідомлення, що новина помилкова.

«Новина «Командування угруповання «Дніпро» ухвалило рішення на перегрупування військ на більш вигідні позиції на схід від Дніпра» анулюється як випущена помилково. Ми вибачаємося перед своїми підписниками та читачами», – йдеться у повідомленні.

Джерело: Главком

Разом з тим, російське військове командування могло дати вказівку державним ЗМІ РФ оприлюднити, а потім відкликати повідомлення про перегрупування військ на Херсонщині в рамках інформаційної операції. Її ціллю є змусити українські сили недооцінити наявну російську живу силу на лівомі березі Херсонської області.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Окрім цього, відкликані повідомлення про перегрупування російських військових на східному березі Херсонської області можуть свідчити про реальні дискусії, що відбуваються у вищих ешелонах російського військового командування. Вони могли передчасно вийти в інформаційний простір.

Ще одна гіпотеза військових аналітиків, що зовнішнє джерело під виглядом Міністерства оборони Росії передало російським державним ЗМІ інформацію про “перегрупування” російських військ на лівому березі Херсонської області.

Аналітики ISW вважають, що незалежно від причин і обставин повідомлень ТАСС і РІА”Новости”, реакція на них свідчить про те, що події в Херсонській області залишаються дуже болючими в інформаційному просторі РФ.

ISW також підкреслює, що російський медіа-простір досі не згуртувався навколо єдиної риторики про те, що відбувається на східному березі Дніпра.