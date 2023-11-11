У Чигирині презентовано проєкт «Богдан Хмельницький. (Не)розказана історія»

10 листопада 2023 р. в музеї Богдана Хмельницького НІКЗ «Чигирин» відбулася презентація проєкту «Богдан Хмельницький. (Не)розказана історія», що реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

Під час заходу презентовано оновлену експозицію музею Богдана Хмельницького, доповнену сучасними технологіями – інформаційними сенсорними кіосками та мультимедійною книгою.

Музей Богдана Хмельницького – єдиний в Україні, присвячений добі та постаті гетьмана Б. Хмельницького – засновника Української козацької держави. Воєнний стан обумовлює неможливість представлення оригінальних предметів в експозиції, натомість сучасні цифрові технології дозволяють задовольнити освітні, пізнавальні та естетичні потреби відвідувачів. Крім того, протягом останніх років з’явилась велика кількість нових досліджень, документів, аудіовізуальних матеріалів, які тепер, за допомогою сучасних технологій, представлені в музеї. Це дозволяє віртуально розширити експозицію.

З початком повномасштабної війни рф проти України зріс запит на пізнання українцями власної історії. Тема діяльності гетьмана є надважливою для розуміння історії українського державотворення в цілому, адже епоха та постать Богдана Хмельницького впродовж століть були засобом ідеологічних маніпуляцій, використовувалася російською імперською пропагандою з метою створення образу «братніх народів», «прагнення до возз’єднання»… Це призвело до того, що в колективній свідомості українців постать гетьмана Богдана Хмельницького донині як слід не осмислена. Тому цей проєкт – це можливість показати об’єктивний образ гетьмана.

Під час презентації менеджерка проєкту «Богдан Хмельницький. (Не)розказана історія» Ольга Пискун розповіла про його мету, особливості, етапи реалізації. Гостям було презентовано сенсорний комплекс «Подвійний погляд», настінний сенсорний кіоск та мультимедійну книгу.

В двох інформаційних сенсорних кіосках представлені теми: «Чигирин – гетьманська столиця» та «Б. Хмельницький – творець Української держави». Це дозволяє у доступній формі (через зображення, документи, карти, відеоматеріали та ін.) візуалізувати інформацію про Українську козацьку державу, її вплив на хід європейської історії, розкрити образ гетьмана Богдана Хмельницького, позбавивши від стереотипів, нав’язаних імперською ідеологією, дізнатися, чому саме Чигирин став гетьманською резиденцією, про історію археологічних досліджень міста, побачити Чигирин на картах XVII ст., сучасну 3d модель відновленої резиденції Богдана Хмельницького (Skeiron) та багато ін.

Окремий розділ має назву «Дітям про Хмельницького», в якому можна переглянути мультфільм про Богдана Хмельницького» із циклу «Книга-мандрівка. Україна», поскладати пазли.

Авторами та розробниками нових музейних продуктів є ТО НІЦ «Спеціалізовані музейні інформаційні технології» (В. Л. Верещагін) та ТОВ «Сенсорні системи України».

Мультимедійну книгу презентували науковий консультант проєкту Надія Кукса та її розробник Михайло Шишкін (3dcom Лабораторія інтерактивних рішень). За допомогою мультимедійної книги (другої в Україні) в музеї представлене рукописне Євангеліє 1651 року зі Свято-Михайлівської церкви в с. Суботів – унікальну пам’ятку сакрального мистецтва Правобережної України середини XVII ст. Книга зберігається в Інституті рукопису Центральної наукової бібліотеки України ім. В. Вернадського і недоступна для огляду. Проте з допомогою сучасних технологій тепер її можуть побачити і навіть полистати відвідувачі музею Б. Хмельницького, дізнатися про історію її створення та постаті, пов’язані з нею.

Підготовка контенту для наповнення кіосків та мультимедійної книги потребувала серйозного наукового підґрунтя, тому до проєкту були залучені наукові консультанти, дослідники Чигиринщини доби Гетьманщини Євген Букет та Надія Кукса.

Своїми враженнями про результати проєкту поділилися гості: заступниця начальника управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської ОВА Людмила Товстопят, амбасадор проєкту, доктор історичних наук, професор, проректор з гуманітарно-виховних питань ЧДТУ Валентин Лазуренко, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України Дмитро Куштан.

Новими музейними технологіями зможуть скористатися як окремі відвідувачі музею, так і організовані туристичні групи у супроводі екскурсовода.

Оновлення експозиції музею Б. Хмельницького, залучення аудіовізуальних та мультимедійних засобів дозволить «оживити» історичні події та зробити музей цікавим і ближчим до відвідувачів.

Проєкт реалізується Благодійним фондом соціального розвитку НІКЗ «Чигирин» в партнерстві з Національним історико-культурним заповідником «Чигирин» в рамках програми «Культурна спадщина» за підтримки Українського культурного фонду.

Олена Трощинська, Ольга Пискун (НІКЗ «Чигирин»)