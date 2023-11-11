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Бійці-росіяни, які служать Україні, ліквідували підполковника ФСБ росії

Дата: 11.11.2023
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Росіяни, які воюють за звільнення своєї країни від путінського режиму, заявили, що підполковника ФСБ знищили саме вони. Фото з телеграм-каналу "Російського добровольчого корпусу"

У Брянській області РФ 9 листопада розстріляли автомобіль підполковника ФСБ Росії Сергія Шатия, за його ліквідацією стоять бійці “Російського добровольчого корпусу”, які воюють на боці України.

Джерело: російський Telegram-канал “Baza” з посиланням на свої джерела, hromadske з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України, “Російський добровольчий корпус” (РДК)

Деталі: Низка російських Telegram-каналів написали, що невідомі розстріляли автомобіль прикордонного управління у Брянській області РФ, внаслідок чого загинув підполковник ФСБ.

За даними Baza, напад на УАЗ “Патріот” стався на околиці села Улиця Брянської області.

Близько 16-ї години 9 листопада невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого зникли. Унаслідок стрілянини поранення дістав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, підполковник Сергій Ш. Він загинув на місці.

РДК опівночі 10 листопада опублікував пост, у якому заявив, що його диверсійно-розвідувальна група успішно “провела засідку на транспорт противника в Брянській області”, і анонсував відео “об’єктивного контролю” згодом.

Джерело в українському ГУР підтвердило hromadske інформацію про ліквідацію підполковника Сергія Шатия.

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