Триває відбір кандидатів до складу Національної збірної команди України для участі у міжнародних змаганнях United States Air Force Trials

До 16 листопада 2023 року (включно) триває реєстрація на відбір кандидатів до складу Національної збірної команди України для участі у міжнародних змаганнях United States Air Force Trials, які проходитимуть 4 – 16 березня 2024 року у Лас-Вегасі, штат Невада, США.

Про це повідомили у Департаменті цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Черкаської обласної військової адміністрації.

Міністерство у справах ветеранів України відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України на 2023 рік та на запрошення Військово-повітряних сил США (програма Air Force Wounded Warrior (AFW2) здійснює організацію та забезпечення підготовки збірної команди України для участі у 2024 році у міжнародних змаганнях “United States Air Force Trials”.

З метою належної підготовки до участі у зазначених міжнародних змаганнях з 01 по 14 грудня 2023 року проводяться навчально-тренувальний збір та Всеукраїнські змагання з відбору кандидатів до збірної команди України для участі в міжнародних змаганнях “United States Air Force Trials 2024” з адаптивних видів спорту.

До відбору до складу національної збірної команди України для участі у міжнародних спортивних змаганнях “United States Air Force Trials 2024” запрошуються особи, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції, забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (період з 2014 року – до сьогодні), з числа:

- військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та особи з їх числа, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій;

- осіб, звільнених з військової служби, служби цивільного захисту, служби у правоохоронних органах;

- ветеранів війни (учасники бойових дій, статус яким встановлено згідно з пунктами 21-25 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”) та особи з інвалідністю внаслідок війни, яким статус встановлено згідно з пунктами 11-16 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Реєстрація учасників проводиться з 24 жовтня 2023 року по 16 листопада 2023 року (включно) на сайті Міністерства у справах ветеранів України.

Для успішної реєстрації необхідно надати наступні документи на електронну адресу control@mva.gov.ua

Мотиваційний лист у текстовому форматі (Зразок заяви.docx) де учасник описує чому хочете взяти участь в даних змаганнях та які можливості надають заняття адаптивними видами спорту; Заповнену реєстраційну форму учасника (зразок додається: РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА .docx); Копії документів:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

посвідчення учасника бойових дій, або посвідчення особи з інвалідністю в наслідок війни, або довідка про проходження служби, довідка про проходження служби у військовій частині (лише для військовослужбовців);

скановану копію висновку військово-лікарської комісії (ВЛК), та/або

висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), та/або інші первинні документи, що засвідчують поранення, травму, захворювання набуті під час або в результаті виконання службових обов’язків в зоні бойових дій. чи під час захисту Батьківщини;

скановану копію довідки від лікаря спортивної медицини щодо отримання допуску до занять спортом;

довідка про обставини травми або Акт про нещасний випадок;

епікризи/виписки із медичних закладів.

Вся актуальна поточна інформація про організацію та проведення Змагань, а також будь-які повідомлення про зміни публікуються на вебсайті Міністерства у справах ветеранів України (контактний телефон - 063 2302325).

Інформаційна довідка щодо участі у Всеукраїнських змаганнях«United States Air Force Trials 2024» за посиланням