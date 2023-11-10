На конкурсі “Міс Всесвіт” українка вийде в костюмі “Берегиня Мати”

Національний комітет «Міс Всесвіт Україна» презентував світлини та відео національного костюма під назвою «Берегиня Мати», який створювали для виходу «Міс Всесвіт Україна»-2023 Ангеліни Усанової у найпопулярнішому світовому шоу національних костюмів, яке відбудеться 16 листопада 2023 року в Сальвадорі в рамках конкурсу «Міс Всесвіт».

« Діти не розпочинають війни, але саме вони не в змозі себе захистити. Національний костюм цього року – наша присвята великій, священній і безумовній материнській любові та беззахисності дітей перед очима війни. Матері всієї України благають і мріють про чисте й захищене небо без ракет. Моляться за життя своїх дітей, яких безжально забирає війна. Світ повинен запам’ятати жахливу статистику, щоб захистити українських дітей», – говорить про костюм президентка конкурсу «Міс Всесвіт Україна» Анна Філімонова.

Сумна статистика: З початку повномасштабного вторгнення в Україні: більше 500 дітей загинули, більше 1000 дітей отримали поранення, 379 дітей вважаються зниклими безвісти, 19 546 дітей були депортовані росією, з яких були повернені лише 386. Загалом 7,5 мільйона українських дітей вважаються постраждалими від війни: ті діти, які пережили травми, поранення, фізичне, сексуальне або психологічне насильство, діти-переселенці та діти-біженці; діти, які були викрадені або незаконно вивезені за межі України.

Костюм «Берегиня Мати»

«Блакитна тканина костюма «Берегиня Мати» – символ мирного, тихого неба без ракет. Білий та молочний кольори – символи миру. Синій та жовтий – кольори прапора України. Золоті елементи костюма «Берегиня Мати» – це броня, що символізує силу кожної української матері, яка захищає своїх дітей. Фігурка маленького золотого янголятка – символ безцінного життя кожної дитини», — так пояснюють творці костюма його символізм. «Блакитна тканина костюма «Берегиня Мати» – символ мирного, тихого неба без ракет. Білий та молочний кольори – символи миру. Синій та жовтий – кольори прапора України. Золоті елементи костюма «Берегиня Мати» – це броня, що символізує силу кожної української матері, яка захищає своїх дітей. Фігурка маленького золотого янголятка – символ безцінного життя кожної дитини», — так пояснюють творці костюма його символізм.

Костюм створювався в Україні протягом 1,5 місяця. Для його виробництва було використано 30-35 метрів шифонових та органзових тканин. Поверх тканини надрукований принт у вигляді хмаринок і блакитного неба. Деякі елементи костюма розроблялися і друкувалися на 3D-принтері. Для оздоблення костюма використано приблизно 45 000 декоративних камінців. У розробці та створенні костюма брала участь велика команда з України МÜ production: конструктори, кравчині, майстри з роботи зі шкірою, декоратори, ілюстратор, 3D-художник та ін.

Щоб привернути увагу міжнародної спільноти до подій в Україні та ідеї костюма, «Міс Всесвіт Україна»-2023, співачка та музикант Ангеліна Усанова написала пісню «Peace», на яку в Києві відзняли відеокліп. Щоб краще передати символізм костюма, у зйомках кліпу взяли участь діти. Зйомки зворушливого відео відбулися в Національному художньому музеї України. Режисером кліпу став відомий український кліпмейкер Руслан Махов.

Фінал конкурсу «Міс Всесвіт»-2023 відбудеться 18 листопада 2023 року у м. Сан-Сальвадор в Сальвадорі. Конкурс національних костюмів відбудеться 16 листопада о 20:00 (в ніч з 16 на 17 листопада о 04:00 ранку за київським часом)

Дивитися трансляцію: https://missuniverse.livebash.com/

Голосування за «Міс Всесвіт Україна»-2023 Ангеліну Усанову триває до 17 листопада https://missuniverse.choicely.com/

Інформація щодо голосування: https://www.instagram.com/p/CyGYJ6IrtVU

За попередніми підрахунками, Україна зараз тримається в ТОП-3 серед Європи за кількістю голосів.