Головне управління розвідки знищило два російських катери і нанесло удар по казармі окупантів у Криму

У Чорному морі поблизу селища Чорноморське в окупованому Криму у ніч на 10 листопада було уражено два російських швидкісних десантних катери, а в самому селищі, імовірно, було влучання в російську казарму.

Джерело: ”Суспільне” й телемарафон новин, Telegram-канал “Крымский ветер” із посиланням на підписників та відео

Деталі: У селищі Чорноморське в окупованому Криму уражено два російських швидкісних десантних катери. За інформацією джерел “Суспільне”, операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України. Це ж підтвердили у ГУР “Фактам”.

“Крымский ветер” під ранок п’ятниці повідомляв, що в Чорноморському було 4-5 прильотів, “імовірно, по прикордонній заставі”, але потім уточнив із посиланням на підписників, що був “приліт у казарму”, там розбирають завали. Підтвердження цієї інформації з достовірних джерел поки немає.