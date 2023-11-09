Оголошено довгий список претендентів від України на участь у Євробаченні-2024

9-го листопада Суспільне мовлення оголосило лонгліст учасників Національного відбору на Євробачення-2024. Список складається з 20 виконавців, 10 з яких мають потрапити у фінал.

Отже, до довгого списку Нацвідбору потрапили: alyona alyona & Jerry Heil, ANKA, Сarpetman, Drevo, INGRET, Julia Belei, KARYOTYPE, KRYLATA, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, PARFENIUK, SHÉPA, SKYLERR, STASYA, SWOIIA, TESLENKO, YAGODY, YAKTAK, Ziferblat.

Як пише Суспільне Культура, всього надійшло 389 заявок від 288 виконавців, з них 222 — сольні артисти. Усі учасники з довгого списку мають пройти прослуховування, за результатами якого оберуть до 10 фіналістів. Їх оголосять не пізніше ніж 20 листопада. За результатами онлайн-голосування ще один учасник потрапить до фіналу.

Фінал Нацвідбору відбудеться у лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю визначать за результатами голосування журі та глядачів.

Нагадаємо, Євробачення-2024 відбудеться у травні наступного року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.