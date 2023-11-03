Визначено 10 українських фільмів, зйомки яких отримають фінансову підтримку від Netflix

Українська кіноакадемія оголосила список з 10 фільмів, які отримають гранти на постпродакшн від Netflix. Кожна зі стрічок отримає грантову підтримку у розмірі 10 тисяч доларів, пише “Українська правда. Життя”.

Головною метою грантової програми є підтримка і допомога українським митцям, які постраждали внаслідок війни. Для того, щоб кінотворці могли продовжувати свою роботу, грантодавці покриватимуть витрати з постпродакшену.

У конкурсі брали участь художні фільми, а також документальні повнометражні стрічки. Це могли бути роботи, які вже перебували на стадії постпродакшну або ті, які були ще в знімальному процесі.

Фільми оцінювали журі, які не мали зв’язків із жодним з проєктів. Такі умови пов’язані зі скандалом , який стався на врученні грантів минулоріч. Тоді проєкти 6 з 9 членів журі стали переможцями.

Серед цьогорічних експертів лише один представник української кіноіндустрії – кінознавець та кінокритик, артдиректор Одеського міжнародного фестивалю Алік Шпилюк. Також у складі групи четверо міжнародних експертів: оператор та режисер Бернд Фішер, продюсерки Емілі Жорж та Єва Пущинська, режисер, шоураннер і виконавчий продюсер документальних фільмів та серіалів Нільс Бекамп.

Перелік фільмів, які отримають грант:

“Демони”, реж. Наталя Ворожбит, прод. Дмитро Мінзянов, Даріуш Яблонський

“Дівія”, реж. Дмитро Грешко, прод. Поліна Герман, Гліб Лук’янець

“Дім за склом”, реж. Тарас Дронь, прод. Ігор Савиченко, Валерія Сочивець, Родріго Руїс Таразона

“Дочка”, реж. Єгор Олесов, прод. Ольга Максюк, Моніка Лазуреан-Горган

“Куба та Аляска”, реж. Єгор Трояновський, прод. Ольга Бесхмельниціна, Крістіан Попп

“Малевич”, реж. Дар’я Онищенко, прод. Анна Паленчук, Марія Каель, Паоло Марія Спіна

“Мілітантропос”, реж. Аліна Горлова, Єлізавета Сміт, прод. Євгеній Рачковський, Ральф Візер

“Переміщені” (робоча назва), реж. Ольга Журба, прод. Дар’я Бассель, Анна Кенке

“Свято хризантем”, реж. Семен Мозговий, прод. Олександр Чепіга, Дарина Захарова, Артем Колюбаєв, Тарас Босак, Аннемік ван дер Хел

“Ти – космос”, реж. Павло Остріков, прод. Володимир Яценко, Анна Яценко, Антон Іффланд Штеттнер

Грантова підтримка від Netflix

У 2022 році стримінговий сервіс Netflix створив грантову програму разом з Українською кіноакадемією та європейською грантовою програмою House of Europe.

Цього року до співпраці долучилися два нових партнери – Європейська аудіовізуальна компанія (EAVE) і Нью-Йоркська кіноакадемія (New York Film Academy).

На конкурс могли подаватися українські представники індустрії, які є громадянами України та проживають на території країни. Або ж ті, хто після повномасштабного вторгнення росії був вимушений покинути країну у 2022 році.

Як пишуть в Українській кіноакадемії, усього за два роки співпраці допомогу отримали вже 200 стипендіатів, понад півтисячі отримали доступ до онлайн-навчання. 9 проєктів вже мають міжнародних партнерів та співпродюсерів, 4 проєкти отримали іноземне фінансування, а один отримав нагороду “Найкращий проєкт” від міжнародного фестивалю серіалів Series Mania. також багато фільмів представили на фестивалях: WATCH DOCS, Гетеборзький кінофестиваль та Берлінале.