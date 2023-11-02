У Білій Церкві на Київщині археологи знайшли скарб із золота і перламутру часів козацької Гетьманщини

Незважаючи на важкі умови військового часу, Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України продовжує здійснювати охоронні археологічні дослідження та супроводжувати вітчизняне будівництво, – в ході робіт на території давнього міста у Білій Церкві на Київщині виявлено та вже досліджено низка об’єктів давньоруського та козацького часів, знайдено велику кількість яскравих та різноманітних артефактів.

Але справжньою науковою сенсацією став унікальний скарб золотих прикрас, знайдений в культурних нашаруваннях XVII—XVIII століть і, скоріше за все, пов’язаний з буремними історичними подіями часів Гетьманщини. Скарб складається з 12 золотих предметів загальною вагою близько 28 грам та перламутрового бісеру, які були сховані у невеличкій керамічний посудині.

Скарб часів Гетьманщини — вкрай рідкісна знахідка, яка має велике наукове та суспільне значення. Вона ілюструє значний розвиток матеріальної культури населення України, підкреслює високий рівень ювелірного мистецтва Козацької держави. Всі знайдені предмети передані на зберігання до фондів Археологічного музею ІА НАН України і, безперечно, прикрасять його експозицію в майбутньому.