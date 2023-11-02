Найкращими в Україні у жовтні названі черкаський спортсмен і його тренерка

Експертна комісія Національного Олімпійського Комітету України, враховуючи досягнення спортсменів на провідних міжнародних змаганнях в олімпійських видах програми, визначила найкращого спортсмена та тренера місяця.

Як повідомляє НОК, вже вдруге 2023 року почесну відзнаку «Найкращий спортсмен місяця» отримав Ілля Ковтун, який у жовтні здобув срібну медаль чемпіонату світу зі спортивної гімнастики у багатоборстві (м. Антверпен, Бельгія). «Найкращою тренеркою жовтня-2023» стала Ірина Горбачева (Надюк) – особиста наставниця Іллі Ковтуна.

Нагадаємо, що у квітні-2023 Ілля Ковтун вже отримував відзнаку найкращого спортсмена місяця, ставши чемпіоном та дворазовим бронзовим призером континентальної першості зі спортивної гімнастики у вправах на паралельних брусах, поперечині та багатоборстві (м. Анталія, Туреччина).

За підготовку найкращого спортсмена жовтня-2023 відзнаку також отримають Українська федерація гімнастики та Центральний спортивний клуб Збройних сил України.

Лауреати спортивного місяця будуть нагороджені грошовими преміями, ексклюзивними статуетками та пам’ятними плакетками.