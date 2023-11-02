Держдеп США зробив заяву щодо підтримки України

Держдеп США переконаний, що Конгрес підтримає додатковий пакет з фінансуванням допомоги Україні.

Потреба підтримки України залишається, і для Сполучених Штатів дуже важливо допомогти українцям захиститися від атак Росії, що тривають. Таку позицію висловив у середу під час пресбрифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

«Ми вважаємо, що підтримка України залишається необхідною, і надалі важливо, щоби Сполучені Штати були поруч для того, аби допомогти Україні захиститися від цих жахливих атак, які росія вчинила та продовжує чинити проти них», – зауважив Міллер.

Він також висловив переконання, що Конгрес підтримає додатковий пакет з фінансуванням допомоги Україні, якщо по ньому відбудеться голосування.

У середу адміністрація США закликала американський Конгрес продовжити законодавчий процес щодо ухвалення запиту президента Байдена, який містить підтримку України й Ізраїлю, а також асигнування щодо інших важливих потреб.