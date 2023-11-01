На міжнародному кінофестивалі в Естонії покажуть 5 українських фільмів

У межах Талліннського кінофестивалю «Темні ночі» (Pimedate Ööde filmifestival, PÖFF), який проходитиме з 3 по 19 листопада, покажуть п’ять українських фільмів.

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно. Зокрема, серед стрічок, які змагатимуться за приз в основному конкурсі фестивалю, — драматична картина Івана Тимченка «Киснева Станція», створена у копродукції України, Чехії, Швеції та Словаччини.

Крім того, у фестивальній програмі «Найкраще з фестивалів» беруть участь фільм Анни Бурячкової «Назавжди-назавжди», світова прем’єра якого відбулась у вересні цього року на Венеційському МКФ, та картина Марини Вроди «Степне». Врода працювала над створенням цієї стрічки понад десять років. Його світова прем’єра відбулась на цьогорічному міжнародному кінофестивалі у Локарно, де фільм отримав нагороду за найкращу режисуру.

А у фестивальній секції документалістики, у програмі «Права дітей», покажуть стрічку Аліси Коваленко «Ми не згаснемо». Це фільм спільного виробництва України, Франції, Польщі та США, який був створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Польського кіноінституту та IDFA Bertha Fund — Classic Post-production. Світова прем’єра «Ми не згаснемо» відбулась на Берлінале-2023 у лютому.

Раніше вже повідомлялося, що в межах Талліннського кінофестивалю «Темні ночі» відбудеться світова прем’єра комедійного фільму українського режисера Аркадія Непиталюка «Уроки толерантності».

Талліннський кінофестиваль «Темні ночі» (Pimedate Ööde filmifestival, PÖFF) вперше провели в 1997 році. З 2014 року PÖFF є одним з 15 кінофестивалів найвищого рівня, акредитованих Міжнародною федерацією асоціацій кінопродюсерів. Сьогодні Талліннський кінофестиваль «Темні ночі» разом з IndustryTallinn & Baltic Event та двома підфестивалями Just Film та PÖFF Shorts став одним з найбільших кінофестивалів у Північній Європі та найактивнішою регіональною індустріальною платформою.