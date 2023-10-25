Щоб знати правдиву історію: у Держархіві Черкащини за підтримки США стартувало масштабне оцифрування документів

Масштабне оцифрування документів стартувало у Державному архіві Черкаської області. Про це повідомляє “Козацький край” з посиланням на інформацію Державної архівної служби України.

У Державному архіві Черкаської області стартувало масштабне оцифрування документів у рамках співробітництва центральних та обласних державних архівів з корпорацією FamilySearch International (США).

Американські партнери забезпечили встановлення та налаштування обладнання для здійснення оцифрування архівних документів. На першому етапі передбачається створення сканкопій 400 фондів. Це більш ніж 20 тис. одиниць зберігання на понад 1,3 млн аркушів.

Перш за все передбачається створення цифрових копій фонду № 931 – Метричні книги записів актів громадянського стану.

Окрім метричних книг та метричних записів, на електронні носії буде перенесено документи генеалогічного характеру із фондів міських, міщанських, земських, земельних, продовольчих управ (органи станового і земського самоврядування), сільських управ, товариства, релігійних установ, органів юстиції, суду, прокуратури, установ та організацій народної освіти тощо.

Довідково: 2 червня 2020 року Голова Укрдержархіву Анатолій Хромов підписав Меморандум про співробітництво між Державною архівною службою України та корпорацією FamilySearch International (США), метою якого є оцифрування документів Національного архівного фонду України генеалогічного характеру та створення фонду користування на такі документи. Державний архів Черкаської області підписав договір про співробітництво з корпорацією 21 вересня 2022 року.