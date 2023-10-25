Названо 7 кращих українських книг у різних жанрах

УНІАН назвав сім сучасних українських книг у різних жанрах, які варто прочитати всім поціновувачам літератури.

“Сучасні українські книги дуже яскраві, самобутні і захоплюючі. Вітчизняна література пронизує нас до глибини душі, адже ніхто так добре не зрозуміє українця, як інший українець. Ми назвали цікаві українські книги, які потрібно прочитати кожному любителю якісної літератури”, – зазначає УНІАН .