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Названо 7 кращих українських книг у різних жанрах

Дата: 25.10.2023
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УНІАН назвав сім сучасних українських книг у різних жанрах, які варто прочитати всім поціновувачам літератури.

“Сучасні українські книги дуже яскраві, самобутні і захоплюючі. Вітчизняна література пронизує нас до глибини душі, адже ніхто так добре не зрозуміє українця, як інший українець. Ми назвали цікаві українські книги, які потрібно прочитати кожному любителю якісної літератури”, – зазначає УНІАН .

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