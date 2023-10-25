Фільм про антимосковських повстанців Холодного Яру названо кращим серед історичних кінодрам

УНІАН опублікував список найкращих фільмів про Україну в різних жанрах, – у Нацагентстві зазначають для тих, хто ще не бачив якусь із цих кінострічок – це фільми, “які сподобаються всім”.
“Фільми про Україну бувають дуже різними – смішними, трагічними, веселими і важкими. Якщо ви не хочете дивитися зарубіжні фільми – пропонуємо глянути щось близьке і рідне. У цих фільмах кожен українець побачить дещо знайоме для себе і довго залишиться під враженням від перегляду. У наших добірках – українські та зарубіжні фільми про Україну в різних жанрах”, – пише УНІАН.