﻿

Фільм про антимосковських повстанців Холодного Яру названо кращим серед історичних кінодрам

Дата: 25.10.2023
Автор:

Фільм "Чорний Ворон" про події на Черкащині столітньої давнини створено за книгою уродженця Черкащини Василя Шкляра, а головну роль у ньому зіграв уродженець Черкащини Тарас Цимбалюк

УНІАН опублікував список найкращих фільмів про Україну в різних жанрах, – у Нацагентстві зазначають для тих, хто ще не бачив якусь із цих кінострічок – це фільми, “які сподобаються всім”.

“Фільми про Україну бувають дуже різними – смішними, трагічними, веселими і важкими. Якщо ви не хочете дивитися зарубіжні фільми – пропонуємо глянути щось близьке і рідне. У цих фільмах кожен українець побачить дещо знайоме для себе і довго залишиться під враженням від перегляду. У наших добірках – українські та зарубіжні фільми про Україну в різних жанрах”, – пише УНІАН.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 10 від жовтень 2023

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2023’.Вільне Козацтво Холодного Яру