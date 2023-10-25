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Черкащанин продемонстрував “затрофеєні” шеврони росіян

Дата: 25.10.2023
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Серед бойових трофеїв черкащанина є й шеврон російського спецпідрозділу "Барс" з хвалькуватим написом "Артісти войни". "Артіст", який носив цей шеврон, своє вже відіграв і війну на чужій землі програв...

Все буде Україна! Усім гарного дня і вдалого тижня!”, – таким коротким підписом супроводжується це фото з трофейними російськими шевронами, виставлене у соцмережі військовим з Черкас Русланом Зорею, пише “Козацький край”.

Ексдепутат Черкаської міськради, “автомайданівець” у часи Революції Гідності, Зоря розпочинав свою трудову діяльність у 1999 році… у відділі охорони райвідділу міліції в Самарській області росії. Тож типаж кримінальних персонажів, нині знищених в Україні, вивчив давно. На запитання одного з коментаторів про долю власників шевронів: “Денацифікували чи демілітаризували?”, Зоря коротко відповів: “Утилізували…”

До війни Руслан колекціонував поштові марки і старовинні монети. Шеврони, схоже, до домашньої колекції не потраплять – працівники Черкаського краєзнавчого музею вже попросили їх для своєї експозиції, де трофеїв битих російських військ з кожним днем стає все більше.

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