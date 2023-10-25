Черкащанин продемонстрував “затрофеєні” шеврони росіян

Все буде Україна! Усім гарного дня і вдалого тижня!”, – таким коротким підписом супроводжується це фото з трофейними російськими шевронами, виставлене у соцмережі військовим з Черкас Русланом Зорею, пише “Козацький край”.

Ексдепутат Черкаської міськради, “автомайданівець” у часи Революції Гідності, Зоря розпочинав свою трудову діяльність у 1999 році… у відділі охорони райвідділу міліції в Самарській області росії. Тож типаж кримінальних персонажів, нині знищених в Україні, вивчив давно. На запитання одного з коментаторів про долю власників шевронів: “Денацифікували чи демілітаризували?”, Зоря коротко відповів: “Утилізували…”

До війни Руслан колекціонував поштові марки і старовинні монети. Шеврони, схоже, до домашньої колекції не потраплять – працівники Черкаського краєзнавчого музею вже попросили їх для своєї експозиції, де трофеїв битих російських військ з кожним днем стає все більше.