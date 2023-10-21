Черкащанка Ірена Карпа і проєкт Ukraїner записали відеокліп пісні, присвяченої тимчасово окупованій Керчі

У межах проєкту «Хоробрі міста», присвяченого тимчасово окупованим містам (виняток – вже звільнений Херсон) разом із рок-гуртом Qarpa презентовано пісню та відео про Керч , яка поки все ще окупована. “Хоробрі міста” – частина більш глобального суспільно-культурного мультимедійного українознавчого проєкту Ukraїner.

Ірена Карпа, українська письменниця і лідерка рок-гурту Qarpa родом з Черкас, вперше побувала в Криму ще в дитинстві. Каже, найдужче український півострів полюбився їй за гори, особливо місця поблизу стародавнього міста-фортеці Мангуп-Кале. Пригадує, як в юності уявляла там хозарських принцес за кам’яними виступами, наче в романі Милорада Павича…

Карпа поділилася з користувачами соцмереж секретами створення пісні про Керч, для якої навіть навмисно гроулінг підучила для ключових слів. Гроулінг – це специфічне “черевне гарчання”, властиве виконавцям важкого року. З цим “гарчанням” у пісні звучать слова: “Збитий міст – то найкращий твій мерч”. Тут варто пояснити ще одне слово: “мерч” означає “символ”…

“Ватно налаштовані” індивідуми, у яких постійно не вистачає клепки на вивчення подібних слів з сучасного сленгу, можуть почути і звичні для себе слова, модні ще з 1990-х – у пісні звучить суміш англійських та німецьких слів, популярних у Черкасах для вказування адреси ідіотам, яких не хочеться бачити: «Ванька гоу хоум, уйо*ен зі бітте». У вільному перекладі – “фраза рекомендує російським окупантам піти геть додому, поки ще живі”.

Насправді ж, пісня глибока і серйозна, Карпа співає про “Місто історії до нашої ери, Місто вітрів і чомусь полинУ. Пантікапей вже чекає прем’єри. Я зовсім скоро тебе поверну”, – обіцяє черкащанка.

Карпа гаряче підтримує проєкт «Хоробрі міста» від Ukraїner і говорить, що співала в першу чергу для тих, хто перебуває в окупованій Керчі: “Дуже добра ідея реінтеграції українських міст. Я співаю для тих, у кого є критичне мислення, самоіронія і серце. Навіть якщо вони бояться зараз виказати свою позицію зі зрозумілих причин. Людям з Криму варто донести, що ми з ними і ми про них не забули. Ще трохи – і будемо разом. Той, хто сприймає це як погрозу – може зараз спокійно брати ноги в руки й перебиратися на російську частину континенту. Доки ще є міст…”

Разом з тим, “упоротим” окупантам черкащанка нагадує в пісні, про те, що в Криму діють українські партизани “Жовтої стрічки”: “Краще у Керчі вночі не ходити – різнії чудеса…”