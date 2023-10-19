СБУ показала знищення російських комплексів спостереження

Кіберфахівці Служби безпеки Україн показали відео, як знищили 5 російських новітніх комплексів відеоспостереження та один РЕБ.

Джерело: СБУ

“Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки за допомогою дронів-камікадзе відключили росіянам чотири комплекси “Муром” і один “Пергам”.

Окупанти використовують їх для цілодобового стеження за нашою територією. Ця техніка дозволяла ворогу виявляти українських захисників і коригувати артилерійські удари”.

Крім того, СБУ знищили комплекс радіоелектронної боротьби “Поле-21″, призначений для придушення супутникового зв’язку.