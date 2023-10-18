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5-річний автор фрази «Скоро вже буде Пасха» наближає і свято Перемоги

Дата: 18.10.2023
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«Велика машина дядькам-артилеристам» від 5-річного хлопчака з Черкащини і його інтернет-підписників

Автор вірусної фрази “Скоро вже буде Пасха”, яка стала знаменитою в Інтернеті і на телебаченні навесні 2023 року, 5-річний Матвій Брус із Золотоніського району Черкащини разом зі своїми підписниками в Instagram купив і передав бійцям ЗСУ автомобіль-позашляховик, повідомляє “Козацький край”.

“Дякую всій нашій спільноті. Дякую підписникам і глядачам нашого каналу за те, що долучаєтеся”, – розчулено написав у соцмережах батько хлопчика, фермер Володимир Брус.

Його син Матвій Брус записав ще й спільний відеоролик з воїнами  43-ї окремої артилерійської бригади, які приїхали забирати авто.

“Передаю цим дядькам цю велику машину, щоб вони виконували всі бойові завдання і щоб швидше була Перемога!”, – заявив юний золотонісець.

До речі, 43-а ОАБр, до якої передано позашляховик, має шеврони з гаслом «Битися, а не журитися» і носить почесне ім’я козацького отамана XVII ст. Тараса Трясила – дослідники вважають, що на Черкащині він і народився (у Чигирині) і похований (у Корсуні).

Наступний підрозділ, на позашляховик для якого родина Брусів вже збирає кошти – знаменита Третя окрема штурмова бригада ЗСУ, троє з чотирьох комбатів якої – родом з Черкащини.

 

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