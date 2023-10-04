Українська авіакомпанія SkyUp Airlines отримала дозвіл на польоти до Канади і США

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що в межах сертифікації перевізник отримав:

charter permit (дозвіл на виконання нерегулярних рейсів),

CBSA carrier code (код перевізника від Агентства прикордонних служб Канади).

Для виконання польотів за міжнародними маршрутами до Канади SkyUp отримав дозволи для дев’ятьох літаків у своєму флоті.

Це сім бортів Boeing 737-800: UR-SQQ, UR-SQG, UR-SQP, UR-SQC, UR-SQF, UR-SQB, UR-SQO; а також два борти Boeing 737-700: UR-SQE і UR-SQD.

Відзначимо, що SkyUp Airlines – приватна українська авіакомпанія, яка виконує чартерні рейси та регулярні лоукост-рейси. Розпочала польоти 21 травня 2018 року.

Нагадаємо, у кінці вересня стало відомо, що компанія SkyUp Airlines отримала дозвіл на оперування на території Сполучених Штатів Америки – сертифікат іноземного авіаперевізника FAR129. Для польотів у повітряному просторі США дозволи було надано чотирьом літакам Boeing 737-800 у флоті перевізника.

“Попри все, ми продовжуємо працювати, зберігати команду і шукати нові можливості. Щоб як тільки це стане можливо, повернутися нарешті в улюблене небо України”, – йдеться на офіційній фейсбук-сторінці SkyUp Airlines.