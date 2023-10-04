Українська авіакомпанія SkyUp Airlines отримала дозвіл на польоти до Канади і США

Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Зазначається, що в межах сертифікації перевізник отримав:
- charter permit (дозвіл на виконання нерегулярних рейсів),
- CBSA carrier code (код перевізника від Агентства прикордонних служб Канади).
Для виконання польотів за міжнародними маршрутами до Канади SkyUp отримав дозволи для дев’ятьох літаків у своєму флоті.
Це сім бортів Boeing 737-800: UR-SQQ, UR-SQG, UR-SQP, UR-SQC, UR-SQF, UR-SQB, UR-SQO; а також два борти Boeing 737-700: UR-SQE і UR-SQD.
Відзначимо, що SkyUp Airlines – приватна українська авіакомпанія, яка виконує чартерні рейси та регулярні лоукост-рейси. Розпочала польоти 21 травня 2018 року.
Нагадаємо, у кінці вересня стало відомо, що компанія SkyUp Airlines отримала дозвіл на оперування на території Сполучених Штатів Америки – сертифікат іноземного авіаперевізника FAR129. Для польотів у повітряному просторі США дозволи було надано чотирьом літакам Boeing 737-800 у флоті перевізника.
“Попри все, ми продовжуємо працювати, зберігати команду і шукати нові можливості. Щоб як тільки це стане можливо, повернутися нарешті в улюблене небо України”, – йдеться на офіційній фейсбук-сторінці SkyUp Airlines.