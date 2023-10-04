Німеччина передає Україні 50 морських дронів-”камікадзе”

Морські дрони увійшли до великого пакета допомоги на 400 мільйонів євро, про який Німеччина оголосила після «Рамштайну».

Про це повідомили в «Армії дронів», пише “ШоТам“.

Зазначається, що ці безпілотники мають надійти до України якомога швидше. Водночас наразі невідомо, які саме дрони отримають ЗСУ.

«50 надводних безпілотників допоможуть відкинути агресора не лише на суші, а й на морі. Окремі проєкти реалізуються шляхом внесків із запасів Бундесверу та спільно з промисловими партнерами», – йдеться у повідомленні.

Морські дрони потрібні Україні, щоб захистити акваторії морів та мирні міста від російських ракет, які запускають з кораблів. Також ЗСУ використовуватимуть такі дрони для розблокування коридору цивільних суден, які везуть зерно з українських портів.

Йдеться про невеликий апарат-”камікадзе”, здатний вражати ціль самопідривом.

Морський дрон керується трьома відеоканалами. Крім того, він також оснащений супутниковою навігаційною системою та інерційною навігацією – автопілотом.

Наявність автопілота означає, що такий апарат здатний діяти автономно, зокрема в умовах роботи систем радіоелектронної боротьби.