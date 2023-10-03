Вперше в історії очільники МЗС ЄС зібралися за межами Євросоюзу – в Києві

Євросоюз незабаром розшириться від Лісабона до Луганська. Це підкреслила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед початком першого в історії Євросоюзу виїзного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ – у Києві, 2 жовтня, передає Укрінформ .

“Цією зустріччю у Києві Європейський союз засвідчує, що Україна обов’язково стане його частиною. Це дуже важливий сигнал для Росії, яка панічно цього боїться”, – переконаний політичний експерт.

Європейський союз провів першу в історії зустріч своїх міністрів закордонних справ поза межами країн-членів. На ній посадовці обговорили надання Україні 5 млрд пакета допомоги та 12 пакет санкцій напередодні саміту ЄС у Гранаді.

У Києві пройшла історична зустріч міністрів закордонних справ ЄС напередодні саміту в Гранаді. Країни Європейського союзу обговорювали санкції проти Росії, допомогу Україні та майбутнє розширення організації.

«Майбутнє України – в ЄС, у нашій спільноті свободи, які незабаром розшириться від Лісабона до Луганська», – підкреслила Бербок.

Вона зазначила, що процес наближення до ЄС, проведення реформ триває навіть попри жорстоку війну, яку продовжує Росія. Берлін підтримує Київ на цьому шляху.

Партнери водночас очікують «справжніх змін у галузі судочинства, регулювання медіа, у боротьбі з корупцією», сказала глава німецького зовнішньополітичного відомства.

Загалом європейські партнери та друзі продовжуватимуть підтримувати Україну щодня, поки вона звільнює свої території сантиметр за сантиметром, щоб українці знову могли жити мирно та вільно.

Особливо актуальним наразі є активізувати допомогу Україні до чергової зими у війні, констатувала Бербок.

«Україна потребує зимової захисної парасольки, яка складається з ППО, а також із генераторів і посилення енергозабезпечення», – сказала дипломат.

Бербок звернула увагу на те, з якою жорстокістю президент РФ Путін веде війну, свідомо знищуючи енергосистему України. Партнери мають зробити все можливе, щоб не дати українцям залишитися без тепла, світла та водопостачання цієї зими, сказала глава МЗС ФРН і закликала долучитися до цієї роботи не лише європейців, але й країни поза континентом.

Німеччина, нагадала Бербок, передала системи Iris-T, Patriot і САУ Gepard, які допомагають захищати життя українців.

Вона підкреслила, що війна не повинна стати «нормальністю» для Європи, для світу.