Сили спецоперацій ЗСУ знищили колону резерву і склад окупантів на Запорізькому напрямку

На Запорізькому напрямку бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили 5 БМП, 2 вантажівки та польовий склад окупантів.
Джерело: пресслужба ССО
Деталі: Зазначається, що в ході виконання бойових завдань на Запорізькому напрямку було отримано інформацію про переміщення техніки противника.
Група БпАК Сил спецоперацій розпочала повітряну розвідку з метою виявлення та підтвердження цілей. Ворог вирішив зосередити ймовірні підрозділи резерву в лісосмузі, проте його швидко виявили. Інформацію оперативно передали артилерійському підрозділу Сил оборони, вогневого ураження було завдано негайно.
Вказано також, що в результаті детонації та займання пошкоджень (та ймовірно подальшого знищення) зазнала й інша техніка противника.