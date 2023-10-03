Сили спецоперацій ЗСУ знищили колону резерву і склад окупантів на Запорізькому напрямку

На Запорізькому напрямку бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили 5 БМП, 2 вантажівки та польовий склад окупантів.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Зазначається, що в ході виконання бойових завдань на Запорізькому напрямку було отримано інформацію про переміщення техніки противника.

Група БпАК Сил спецоперацій розпочала повітряну розвідку з метою виявлення та підтвердження цілей. Ворог вирішив зосередити ймовірні підрозділи резерву в лісосмузі, проте його швидко виявили. Інформацію оперативно передали артилерійському підрозділу Сил оборони, вогневого ураження було завдано негайно.

Вказано також, що в результаті детонації та займання пошкоджень (та ймовірно подальшого знищення) зазнала й інша техніка противника.

Лісосмуга, де намагалася ховатися солдатня росії – після удару ССО ЗСУ. Скріншот з відео БпАК ССО