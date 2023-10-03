Польща передала Україні першу партію відремонтованих танків “Леопард”

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомила речниця Польської групи озброєнь (PGZ) Беата Перковська.

“Польща відремонтувала перші два танки Leopard 2 і вже передала українській стороні”, – сказала Перковська.

Речниця PGZ, до якого належить оборонне підприємство Bumar-Łabędy, уточнила, що у місті Глівіце ремонтуються не лише Leopard 2, які передала Україні Польща, але й усі танки сімейства Leopard, які Київ отримав від міжнародної коаліції.

Як йдеться в офіційному повідомленні компанії Bumar-Łabędy, вже через декілька днів після введення в дію хабу з ремонту танків сімейства Leopard на підприємство Bumar-Łabędy було доставлено перші танки, які зазнали пошкоджень в зоні бойових дій на сході України.

Наголошується, що танки Leopard 2A4 було відремонтовано у “рекордно стислі терміни – протягом майже двох місяців” і 29 вересня їх було передано українській стороні. Як зазначається, танки відновлено до повної бойової готовності, вони пройшли післяремонтні тести на полігоні оборонного підприємства.

Як підкреслює компанія, зараз на підприємстві ремонтуються чергові танки Leopard для потреб української армії.

Як повідомлялося, хаб з ремонту танків сімейства Leopard запрацював в Польщі 23 липня.

Польща була ініціатором створення так званої танкової коаліції з передачі Україні Leopard 2. В межах цієї коаліції Польща передала Україні 14 танків Leopard 2, загалом Україна отримала від міжнародних партнерів понад 60 танків цього типу.

Варшава також передала Києву понад 250 танків Т-72, PT-91.

Джерело: УкрІнформ