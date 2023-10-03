Оголосили дату Радіодиктанту національної єдності

Цьогоріч радіодиктант національної єдності відбудеться у День української писемності та мови, який вперше відзначатимуть 27 жовтня.

Радіодиктант наживо транслюватиметься в:

ефірі телеканалу “Суспільне Культура”;

на хвилях “Українського Радіо” та “Радіо Культура“;

на YouTube-каналі “Українського Радіо“;

на Facebook-сторінках “Суспільного”.

Хто цього року напише текст для радіодиктанту і хто читатиме його у прямому ефірі наразі у “Суспільному” наразі не повідомляють.

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олучитися до диктанту може кожен охочий.

“Радіодиктант – це проєкт, головна мета якого не стільки перевірка грамотності, скільки єднання довкола української мови. Під час війни це особливо актуально.

Знаково, що за годину прямого ефіру будуть включення з різних точок України, де люди в безпечних місцях писатимуть радіодиктант разом з усім світом!” – повідомила координаторка проєкту Юлія Шелудько.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році задля єднання навколо мови.

Нагадаємо, торік радіодиктант писала рекордна кількість людей.