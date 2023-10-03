Міноборони Великобританії констатує “функціональну поразку” флоту росії у Чорному морі

У Міністерстві оборони Британії припускають, що українським силам вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі.

Джерело: молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Гіппі у виступі на Варшавському безпековому форумі, передає “Європейська правда” з місця події.

Пряма мова: “Так, прогрес України повільний, але ніхто не може сказати, що його немає. Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху. Але подивіться на те, що Україна зробила зараз у Чорному морі! Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту”.

Деталі: Коментуючи сухопутний контрнаступ України, Гіппі вказав на те, що “кожен дюйм важливий”.

Цьому передувало: Британська розвідка вже констатувала, що після серії успішних українських ударів російський Чорноморський флот, вочевидь, не зможе мати в акваторії Чорного моря такий контроль, як раніше, а його судна будуть менш безпечно почуватися у портах.