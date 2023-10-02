Американець створив фонд, який інвестуватиме в українські стартапи

Американський підприємець Джастін Зіф анонсував запуск фонду Green Flag Ventures, що інвестуватиме в українські стартапи.

Анонс фонду Джастін Зіф зробив на IT-Arena у Львові, пише AIN.UA.

У що інвестуватимуть?

Точної суми інвестицій представники Green Flag Ventures не вказують.

Не уточнені поки й напрямки, що цікавлять, але вказано, що кількість секторів буде обмежена. За інформацією видання, йдеться насамперед про defence tech (військові розробки).

У фонді уточнюють, що їх цікавлять саме українські проєкти і є кілька критеріїв, за якими визначатиметься приналежність до України:

засновники мають бути українцями,

бажано, щоб значна частина команди також базувалась в Україні. Але цей фактор не є визначальним. Якщо з якихось певних причин команда перебуває поза межами України, представники Green Flag Ventures звернуть увагу, щоб проєкт мав якийсь позитивний вплив на імідж країни, чи економічний вплив, чи якийсь інший формат впливу. За таким параметром команда EsperBionics, наприклад, підпадає під можливість отримання інвестицій для Green Flag Ventures.

Чому Україна?

Джастін Зіф розповідає, що вперше ще у 2022 році приїхав до України, коли доставляв гуманітарну допомогу. З того часу він багато уваги звертав на місцевий бізнес, підприємців та стартап-екосистему. Серед іншого — на те, що попри повномасштабну війну, стартапи зростають, будують продукти, продовжують створювати. Єдине, чого їм не вистачає — ресурсів. Саме тому він запустив фонд.

Назва фонду також зʼявилась не просто так, це алюзія до виразу «червоні прапорці», коли звертаючи на увагу на певні речі люди мають відмовитися від певних дій. Джастін же зробив навпаки: побачив чимало переваг, що і стали «зеленими прапорцями» для старту фонду. Звідси й назва.

На думку Джастіна, Україна має чимало спільного з Ізраїлем, а отже потенціал для розвитку стартапів та ІТ-галузі — величезний.

Нагадаємо, компанія Baykar інвестує в Україну $100 мільйонів.