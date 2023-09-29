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У Києві стартував Young Innovation Hackathon II, покликаний підтримати українські молодіжні стартапи

Дата: 29.09.2023
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На змагання зареєструвалися понад 50 команд. Переможця хакатону чекає подорож і представлення свого продукту на європейській арені.

Директорка Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій Олена Орлюк наголосила, що майбутнє України – в інноваційному розвитку: “Це надважливо для розвитку інноваційної діяльності, для збереження інтелектуального потенціалу нашої країни, адже це дає можливість технологіям, створений в Україні, тут і залишатися, приносити користь тут”.
На учасників хакатону чекає захопливий дводенний Young Innovation Bootcamp, де вони зможуть поглибити свої знання з таких тем, як:
  •  Можливості та залучення інвестицій
  •  Інструменти цифровізації для розвитку стартапу
  •  Особливості правової охорони інтелектуальної власності для стартапів
  •  Маркетинг: як запакувати свою ідею
  •  Інструменти маркетингу
  •  Інструменти ШІ для розвитку стартапу
  •  Фінансування стартапів через гранти ЄС
Наступним етапом будуть консультації з менторами та заочне представлення проєктів. Фініш – Young Innovation Demo Day II, де й буде визначено переможця.

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