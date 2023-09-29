У Києві стартував Young Innovation Hackathon II, покликаний підтримати українські молодіжні стартапи

На змагання зареєструвалися понад 50 команд. Переможця хакатону чекає подорож і представлення свого продукту на європейській арені.
Про конкурс розповіли у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Директорка Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій Олена Орлюк наголосила, що майбутнє України – в інноваційному розвитку: “Це надважливо для розвитку інноваційної діяльності, для збереження інтелектуального потенціалу нашої країни, адже це дає можливість технологіям, створений в Україні, тут і залишатися, приносити користь тут”.
На учасників хакатону чекає захопливий дводенний Young Innovation Bootcamp, де вони зможуть поглибити свої знання з таких тем, як:
- Можливості та залучення інвестицій
- Інструменти цифровізації для розвитку стартапу
- Особливості правової охорони інтелектуальної власності для стартапів
- Маркетинг: як запакувати свою ідею
- Інструменти маркетингу
- Інструменти ШІ для розвитку стартапу
- Фінансування стартапів через гранти ЄС
Наступним етапом будуть консультації з менторами та заочне представлення проєктів. Фініш – Young Innovation Demo Day II, де й буде визначено переможця.