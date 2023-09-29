У Києві стартував Young Innovation Hackathon II, покликаний підтримати українські молодіжні стартапи

Директорка Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій Олена Орлюк наголосила, що майбутнє України – в інноваційному розвитку: “Це надважливо для розвитку інноваційної діяльності, для збереження інтелектуального потенціалу нашої країни, адже це дає можливість технологіям, створений в Україні, тут і залишатися, приносити користь тут”.

На учасників хакатону чекає захопливий дводенний Young Innovation Bootcamp, де вони зможуть поглибити свої знання з таких тем, як: Можливості та залучення інвестицій

Інструменти цифровізації для розвитку стартапу

Особливості правової охорони інтелектуальної власності для стартапів

Маркетинг: як запакувати свою ідею

Інструменти маркетингу

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