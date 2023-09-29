Холодноярські вшанування чекають на патріотів

Організаторами Холодноярських вшанувань оприлюднено програму цьогорічних заходів, які пройдуть 30 вересня – 1 жовтня у Холодному Яру на Черкащині.

ДЕНЬ ПЕРШИЙ. 30 вересня 2023 р.

15.00 – 15.30. Урочище Майдани (при дорозі м. Кам’янка Черкаської обл. – с. Грушківка Кам’янського р-ну, праворуч). Вшанування подвигу Юрія Горліса-Горського й Андрія Чорноти, які тут ліквідували ворожу залогу.

15. 45 – 16.15. Грушківка-центр, біля автобусної зупинки.

Відкриття пам’ятного знаку на пам’ять про козаків і старшину 3-ї (Грушківської) сотні полку гайдамаків Холодного Яру.

16. 30 – 17.00. Грушківка, кладовище. Покладання квітів на могили Героя Небесної сотні Максима Горошишина та Сидора Темного, отамана 3-ї (Грушківської) сотні полку гайдамаків Холодного Яру.

17.15 – 17.45. Грушківка (на виїзді із села в бік Холодного Яру, біля великих ялинок). Покладання квітів до пам’ятника козакам і козачкам 3-ї (Грушківської) сотні полку гайдамаків Холодного Яру.

18.00. Мотрин монастир. Вшанування біля могили холодноярського сотника Івана Компанійця.

18.20. Смолоскипна хода до Меморіалу козакам-добровольцям.

18.45. Холодноярське плато. Відкриття пам’ятників українським героям Олегові Собченку, Юрію Руфу, Юліану Матвійчуку та Денису Антіпову, які полягли за Україну в 2022 – 2023 роках. Вечірній концерт на Меморіалі.

Покладання квітів до могили Героя України Георгія Тарасенка та до пам’ятників Героїв України “Да Вінчі”, “Хаммеру”, Олегу Куцину і Андрієві Жованику.

ВЕЧІРНІЙ КОНЦЕРТ НА МЕМОРІАЛІ: Сергій Василюк, Олексій Бик, Святослав Силенко, Світлана Мирвода, Анатолій Сухий, Ліза Чухліб, Маруся Щавелєва.

21.00. Хутір Буда. Вечеря.

22.00 – 23.30. Хутір Буда. Нічна гутірка біля Мамая: Сергій Василюк, Олексій Бик, Лариса Ніцой, Євген Букет, Юлія Кашпуренко, Світлана Мирвода, Мальва Кржанівська, Максим Лободзінський.

ДЕНЬ ДРУГИЙ, Покрова, 1 жовтня 2023 р.

10.00. Буда. Похід стежкою Максима Залізняка.

11.00. – 11.45. Хутір Буда. Святкове богослужіння у храмі Св. Петра Багатостраждального (Калнишевського) ПЦУ, панахиду за полеглими і освячення зброї здійснить панотець Василь Циріль.

12.00. Покладання квітів до пам’ятників комбату-49 Олегові Куцину і кобзареві Тарасові Силенку.

12.00 – 18.00. Буда. Літературно-музична сцена.Вручення Літературної премії ім. Горліса-Горського.

Спікери: Роман Коваль, Василь Ковтун і Андрій Купчин.

Серед спеціальних гостей: начальниця Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко, письменниця Лариса Ніцой. Виконавці: лідер гурту “Тінь Сонця” Сергій Василюк, бард Олексій Бик, кобзар Святослав Силенко, народна артистка України Світлана Мирвода, заслужена артистка України Руслана Лоцман, Василь Панченко, соліст гурту “Рутенія” Анатолій Сухий, співаки Володимир Самайда, Юрій Марштупа, Ліза Чухліб, Михайлик Крохмаль, тріо “Жоржини”, скрипалька Маруся Щавелєва.