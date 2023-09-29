Генсек НАТО в Києві заявив: Україна близька до вступу в Альянс, як ніколи раніше

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що сьогодні Україна близька до членства в Альянсі, як ніколи раніше. На спільному із президентом Володимиром Зеленським брифінгу у Києві він наголосив, що майбутнє України – в НАТО, передає УНІАН.

Столтенберг підкреслив, що підтримка України на міжнародній арені продовжує зростати, у той час коли підтримка дій РФ – зменшується. За його словами, українці борються за свої родини та майбутнє, а Москва ж воює за імперські ілюзії. “Після Вільнюського саміту у липні ми всі погодилися із тим, що Україна вступить до НАТО. І було ухвалено три історичних рішення для того, щоб це втілити у реальність”, – зазначив генсек Альянсу.

Перше рішення – скорочення шляху України до НАТО завдяки усуненню вимоги щодо виконання плану дій щодо членства. Друге – узгодження програми, за якою українські збройні сили стануть повністю сумісними із арміями країн-членів НАТО. Третє – зміцнення політичних зв’язків НАТО та України на беспрецедентному рівні. Йдеться про створення комісії Україна-НАТО.

”Ці три рішення означають, що Україна зараз ближча до НАТО як ніколи раніше… Майбутнє України – в НАТО. І ми працюємо над підготовкою до цього”, – сказав Столтенберг.

Він додав, що члени Альянсу продовжать надавати Україні допомогу для захисту від російської агресії. За його словами, країни-члени НАТО розподілили між собою майже 100 млрд євро підтримки для України, половина якої належить Сполученим Штатам Америки.

“НАТО здійснює спільні закупівлі впродовж багатьох років. Сьогодні я можу підтвердити, що Альянс має рамкові контракти на 2,4 мільярда євро на основні боєприпаси… Йдеться про 155-мм боєприпаси для артилерії, протитанкові керовані ракети та боєприпаси для танків”, – розповів генсек НАТО.

На його думку, це допоможе членам НАТО поповнити свої запаси під час підтримки Україну.