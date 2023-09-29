Байкер “Сальвадор” у фільмі «Довбуш» з’являється у вишиванці з Вірменії, а на кінопрезентації – у вишиванці з Черкас

Чорна з бронзовою вишивкою сорочка – так вдягається щоразу на презентації кінострічки «Довбуш» в усіх містах України один з акторів цього фільму, Ашот Арушанов (у колах байкерів відомий ще й як «Сальвадор»).

Про це повідомляє “Козацький край”.

Організатор мотофестивалю «Тарасова гора», епіцентром якого до початку повномасштабної війни був Канів на Черкащині, Ашот популярний ще і як актор реклами та кіно. У фільмі режисера Олеся Саніна, що від моменту старту показу в серпні вже встиг стати культовим, вірменин Ашот Арушанов вперше й грає вірменина – побратима карпатських опришків на ім’я Вартан, який вимушено залишив рідну Вірменію.

І якщо у фільмі Ашот був одягнений у автентичний одяг, спеціально вишитий для зйомок у фільмі і надісланий з Вірменії тамтешніми майстрами, то на покази фільму в кінотеатрах він вдягає вже сучасну українську сорочку, вишиту майстринею з Черкас Олесею Теліженко. Черкащанка давно дружить з режисером фільму Саніним, але так вийшло, що вишиванка, названа в честь його фільму ще три роки тому, стала відомою завдяки «Сальвадору».

«Я знала, що Олесь знімає фільм Довбуш. І саме фото зйомок, Олесь Санін і карпатська культура мене надихнула на створення моєї сорочки «Довбуш», – розповіла Олеся «Козацькому краю». – Якось Олесеві цей ескіз не зайшов, а от Ашот сприйняв сорочку дуже класно і після показу на авіафестивалі на Черкащині знімати не захотів і свій фестиваль в ній проводив і носить далі із задоволенням. Вона дуже вдало продовжила його образ! І завдяки цій сорочці ми зробили показ на фестивалі «Тарасова гора» байкерам і їм зайшло чудово!»

Коли Ашот вперше одягнув цю сорочку від Олесі Теліженко, майстриня ще навіть не знала, що він гратиме у однойменному фільмі.

Тим часом, і Ашот дізнався про те, що сорочка називається «Довбуш» лише тоді, коли кіно вже було відзняте – на той час сорочка вже стала йому «рідною».

«Сорочка «сіла» так, наче просто з мене і не знімалась з самого народження», – говорить актор, дякуючи майстрині вишивки. Обоє вважають ці спів падіння хорошим знаком і символом спорідненості помислів творчих людей, які розбудовують сучасну культуру України.

До речі, Олексія Рєзнікова перед самою його відставкою з посту міністра оборони України фотокореспондент видання «Тереграф» Ян Доброносов теж зафіксував саме у вишитій сорочці з колекції «Монохром» Олесі Теліженко.