Удар по Черкасах: ворогом зруйновано готель, але не віру в Перемогу

11 поранених і травмованих людей, зруйнований готель у центрі міста, знищені масштабною пожежею автомобілі та торгівельні павільйони сусіднього ринку – такі наслідки падіння у Черкасах вранці 21 вересня бойової частини російської ракети… Деталі того дня фіксує “Козацький край”.

Над областю за ранок збито 4 ракети: без ППО наслідки були б трагічнішими…

На місце події оперативно прибули усі необхідні служби, було розгорнуто два пункти прийому заяв громадян – для звернень про пошкоджене майно та інших питань, пов’язаних з надзвичайною подією. Як єдиний злагоджений механізм, на розборі завалів і ліквідації наслідків російського теракту працювали усі служби.

«Дякую рятувальникам, медикам, правоохоронцям, комунальникам і волонтерам, – звернувся до людей ввечері 22 вересня начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. – Усім, хто від ранку четверга боровся з наслідками російської атаки на Черкаси. За своєчасне реагування, за стовідсоткову віддачу, за максимум професіоналізму! Аварійно-рятувальні роботи завершено. Комунальники ще продовжать виконувати свої завдання. Це була чергова цинічна масована атака рф на нашу Україну. Ми дякуємо силам ППО за захист. Без наших оборонців наслідки для Черкащини могли бути набагато трагічніші… Вистоїмо! Переможемо!», – наголосив очільник області.

“Усього було зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із десяти літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше Енгельса (Саратовська область рф). Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет”, — йшлося у повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ про події ранку 21 вересня.

Як повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, у центрі Черкас впала бойова частина ракети Х-101 класу «повітря-земля», всього ж над територією нашої області того ранку було збито чотири крилаті ракети…

Картина з ангелом і молитвою за Україну чудом уціліла

Не обійшлося без чудес: перші рятувальники, які прибули на місце падіння уламків ракети, були вражені, побачивши на 4-у поверху готелю, на стіні, яка відкрилася вулиці, коли інші стіни впали – картинку з ангелом і написом «Боже, збережи Україну!» Як вияснилося пізніше, авторка картини – волонтерка Юлія Нещадова, – вона намалювала картину у день початку повномасштабного вторгнення росії, 24 лютого 2022 року. А картина залишилася висіти на стіні ущент зруйнованого арендованої в готелі кімнати офісу агентства нерухомості, яким керував її чоловік. «Знаєте, що цікаво? Картина пошкоджена, але вигоріла лише дата її написання, тобто дата початку війни. Я сподіваюся, що це знак, що перемога вже скоро», – написала Юлія на своїй сторінці у Фейсбуці.

Черкащани блискавично відреагували на збитки, понесені цими людьми – для нового офісу агентства Нещадових зовсім незнайома їм жінка одразу запропонувала безоплатно передати комплект офісних меблів…

Бійці на фронті помстилися за Черкаси

Цікавою була і реакція черкащан і друзів міста на фронті. 21-22 вересня була просто серія спонтанного флешмобу: без жодної попередньої домовленості бійці різних підрозділів на Південному і Східному фронтах розписували написами «За Черкаси!» мінометні міни і гарматні та гаубичні снаряди – в ці дні російські окупанти сповна відчули на своїй шкірі, що таке гнів українців.

“Ми не кликали вас. Ловіть привіт з Черкас!” – міну з таким написом було випущено на голови російським окупантам під Бахмутом. Автор міні-віршика – воїн ЗСУ Микола Лупиніс, син легендарного співзасновника УНА-УНСО, уродженця Черкащини Анатолія Лупиноса. На відміну від батька, великий вірш якого зі словами “Життя триває, точиться війна…” знає вся Україна, Микола обійшовся лаконічними двома рядками. І не тільки тому, що місця на міні малувато, а й тому що вільного часу в “гарячій точці” має ще менше…