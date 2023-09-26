У тимчасово окупованому Севастополі під час удару по штабу ЧФ знищено водночас 34 російських офіцери, включно з адміралом

Внаслідок ракетного удару по Севастополю 22 вересня було знищено командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова. Про це повідомили у командуванні Сил спеціальних операцій.

Військові заявляють, що під час удару по штабу ЧФ РФ ліквідовані 34 офіцерів, серед яких був і Соколов.Ще 105 окупантів зазнали поранень, кажуть в ССО, а будівля штабу відновленню не підлягає.

Соколов є найвищим російським офіцером з усіх, ліквідованих в Україні.Також у ССО заявили, що під час Соколов був призначений командувачем флоту у вересні 2022 року. Він отримав звання адмірала 6 червня цього року. Таким чином,.Також у ССО заявили, що під час удару по великому десантному кораблю “Мінськ” 13 вересня знищено 62 росіянина.Наголошується, що наступного дня корабель мав вийти на бойове чергування, а тому екіпаж був на борту.

Вдень 22 вересня 2023 року у Севастополі пролунали вибухи у штабі ЧФ РФ. У мережі є багато відео з місця події.

Командувач Таврійського напрямку заявив, що удари по тимчасово окупованому Криму, як і удар по штабу ЧФ РФ, важливі для успіху українського контрнаступу.

Наступного дня у Севастополі також чули вибухи.