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У тимчасово окупованому Севастополі під час удару по штабу ЧФ знищено водночас 34 російських офіцери, включно з адміралом

Дата: 26.09.2023
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"Штаб ЧФ успішно збив СОБОЮ українські ракети", - насмішкувато писали українці у соцмережах після принизливого для окупантів розгрому штабу в Севастополі

Внаслідок ракетного удару по Севастополю 22 вересня було знищено командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова. Про це повідомили у командуванні Сил спеціальних операцій.

Військові заявляють, що під час удару по штабу ЧФ РФ ліквідовані 34 офіцерів, серед яких був і Соколов.Ще 105 окупантів зазнали поранень, кажуть в ССО, а будівля штабу відновленню не підлягає.
Соколов був призначений командувачем флоту у вересні 2022 року. Він отримав звання адмірала 6 червня цього року. Таким чином, Соколов є найвищим російським офіцером з усіх, ліквідованих в Україні.Також у ССО заявили, що під час удару по великому десантному кораблю “Мінськ” 13 вересня знищено 62 росіянина.Наголошується, що наступного дня корабель мав вийти на бойове чергування, а тому екіпаж був на борту.

  • Вдень 22 вересня 2023 року у Севастополі пролунали вибухи у штабі ЧФ РФ. У мережі є багато відео з місця події.
  • Командувач Таврійського напрямку заявив, що удари по тимчасово окупованому Криму, як і удар по штабу ЧФ РФ, важливі для успіху українського контрнаступу.
  • Наступного дня у Севастополі також чули вибухи.

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